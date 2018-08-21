Андрій Шевченко працюватиме на телебаченні з пишногрудою білявкою: гарячі фото

Легендарний футболіст, а тепер головний тренер збірної України Андрій Шевченко став спортивним експертом на італійському телебаченні. Компанію йому склала 27-річна зірка Ділетта Леотта, і вона ще та штучка!

Андрій Шевченко уклав контракт з телеканалом DAZN Italia. Відтепер українець разом зі своєю спокусливою співведучою Ділеттою працюватиме на матчах Серії А.

Дебютом 41-річного наставника збірної України став матч Лаціо – Наполі.

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 18 Сер 2018 р. о 10:39 PDT

Знайомимося ближче із його співведучою, яка любить публікувати гарячі фото та залюбки демонструє принади. Звісно, ще однією перевагою є те, що дівчина не просто любить футбол, а й розуміється у ньому. Зацініть спекотні кадри!

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 20 Сер 2018 р. о 11:42 PDT

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 13 Сер 2018 р. о 12:37 PDT

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 1 Сер 2018 р. о 1:25 PDT

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 28 Лип 2018 р. о 1:39 PDT

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 21 Лип 2018 р. о 11:35 PDT

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 1 Лип 2018 р. о 11:39 PDT

Ця красуня легко може закрутити голову будь-якому чоловікові, погодьтеся!

Допис, поширений Diletta Leotta (@dilettaleotta) 6 Січ 2018 р. о 10:39 PST

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