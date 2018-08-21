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Андрій Шевченко працюватиме на телебаченні з пишногрудою білявкою: гарячі фото

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Андрій Шевченко та Ділетта Леотта - фото 1
Андрій Шевченко та Ділетта Леотта

Легендарний футболіст, а тепер головний тренер збірної України Андрій Шевченко став спортивним експертом на італійському телебаченні. Компанію йому склала 27-річна зірка Ділетта Леотта, і вона ще та штучка!

Андрій Шевченко уклав контракт з телеканалом DAZN Italia. Відтепер українець разом зі своєю спокусливою співведучою Ділеттою працюватиме на матчах Серії А.

Дебютом 41-річного наставника збірної України став матч Лаціо – Наполі.

Знайомимося ближче із його співведучою, яка любить публікувати гарячі фото та залюбки демонструє принади. Звісно, ще однією перевагою є те, що дівчина не просто любить футбол, а й розуміється у ньому. Зацініть спекотні кадри!

Ця красуня легко може закрутити голову будь-якому чоловікові, погодьтеся!

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