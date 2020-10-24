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Аналітики розповіли, коли почнуть падати ціни на електрокари

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Найдорожчий компонент електоромобілів – акумулятор - фото 1
Найдорожчий компонент електоромобілів – акумулятор

З кожним роком електромобілі стають усе популярнішими. Тож не дивно, що з часом ціни на них мають знижуватися. Аналітики вже зробили прогноз, коли електромобілі стануть доступнішими. Спойлер: очікувати доведеться не один рік.

За оцінками аналітиків, частка електрокарів у 2020 році досягне 10% від загального числа автомобілів, а у 2021 зросте до 15%. Поки що їх масового поширенню перешкоджає висока вартість. Судячи з останніх прогнозів, уже незабаром собівартість машин з електричним двигуном зрівняється зі звичайними на викопному паливі.

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Найдорожчою деталлю сучасного автомобіля з електродвигуном все ще залишається акумулятор. На нього припадає від 25 до 40 відсотків вартості машини. Як очікується, вже до 2022 року різниця собівартості транспортних засобів на електричних і бензинових моторах скоротиться до $ 1900 і повністю зникне до 2024. Цьому сприятиме подальше зниження цін на акумулятори. Так, у 2022 вартість одного кВтг впаде нижче $ 100, що призведе до зростання ринкової частки електрокарів до 2025 до 17%, а до 2030 – до 40%.

Аналітики розповіли, коли почнуть падати ціни на електрокари - фото 431805
Масове поширення електромобілів – питання не одного року

Відзначається, що нарощуванню темпів заважає нерішучість багатьох великих компаній, які досі не бажають переходити на електромотори. З одного боку, така позиція економічно виправдана, оскільки перенесення поточних моделей на електричні платформи викличе їх значне подорожчання. Проте багато автовиробників вже анонсували додаткові інвестиції у розробку ще ефективніших моделей. Так, Tesla і Volkswagen зобов'язалися витратити на це $ 33 мільярди.

Ще одна проблема полягає в тому, що ринок акумуляторів розділили кілька компаній, такі як південнокорейська LG і японська Panasonic. Це перешкоджає конкуренції, і у результаті швидке зниження цін неможливе.

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Джерело: The Guardian
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