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Ана Чері в крихітному бікіні показала "солодкі булочки"

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Ана Чері - фото 1
Ана Чері / instagram

Американська фітнес-модель Ана Чері потішила шанувальників, показавши розкішну фігуру в крихітному купальнику.

Новеньке фото красуня показала у Instagram.

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"Давай потусимо у ці вихідні", - коротко говориться в повідомленні. Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в практично невидимому купальнику, ефектно розташувавшись в гамаку. Доповнювали образ красуні елегантний макіяж і фон – захід сонця надав знімку особливої вишуканості.

"Солодкі булочки", "Як завжди – на висоті", "Божественно виглядаєш", "Абсолютна краса. Не можу тобою намилуватися, красуня", "Магічна поза і погляд", "Лялечка", "Така красива королева", "Дуже крутий знімок вийшов, супер взагалі", – пишуть її шанувальники.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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