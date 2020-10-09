Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+

Барбара Палвін – юна угорська модель, яка до двадцяти п'яти років зайняла почесне місце в списку найбільш знаменитих фешн-красунь світу, прикрасила обкладинки популярних глянцевих видань і стала обличчям прославлених модних брендів.

Барбара народилася в Будапешті і стала другою дочкою Агнес і Бенса Палвін. У дитинстві Барбара була рухливою дитиною, любила грати в футбол, займалася співом. Дівчинка навчалася в початковій школі імені Ференца Еркеля, після чого вступила до гімназії в Будапешті.

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Дорогу в модельний бізнес їй відкрив скаут агентства IMG, що примітив Барбару, коли та прогулювалася вулицями рідного Будапешта разом з мамою. Від початку кар'єри її відділяла потреба зробити кілька пробних знімків і отримати згоду батьків на роботу моделлю. Ті не тільки не були проти, але навіть були готові змінити і своє життя, і життя дочки заради її великого майбутнього.

Їй довелося поєднувати роботу моделлю з навчанням в школі. Вона зізнавалася, що це їй давалося досить важко. Однак уже підлітком вона твердо вирішила стати моделлю і не уявляла собі ніякої іншої життя. Кар'єра відразу захопила дівчину, модельний бізнес, за її словами, "дозволяє подорожувати по всьому світу, зустрічатися з цікавими людьми і багато чого довідатися про справжнє життя".

Колись тендітна дівчинка з пухкими губками і без макіяжу, з виразними, аристократичними вилицями, сьогодні стала зовсім дорослою. Відверті зйомки з'являються в портфоліо все частіше. І все частіше Барбара Палвін змушена тримати оборону проти тих, хто не може прийняти параметри фігури вчорашнього підлітка, піддаючи дівчину критиці.

В кінці 2000 фото з угорської моделі можна було побачити на сторінках журналів Jalouse, Glamour, італійського видання Vogue, на обкладинці паризького L'Officiel. Дівчина також підписала договір з Chanel Beauty. У 2011 році угорська модель знялася у відеоролику Forbidden Euphoria від Calvin Klein. Барбара з'явилася також на знімальному майданчику рекламної кампанії марок New Yorker, H & M, Pull and Bear, Armani Exchange.

Гарячі фото Барбари Палвін 18+

У 2012 Барбара знялася для каталогу білизни Victoria's Secret і уклала рекламний контракт з косметичним брендом L'Oreal Paris, а вже в наступному році зайняла 23 місце в списку найбільш високооплачуваних топмоделей. За наступні три роки Барбара Палвін перемістилася на сімнадцяте місце в рейтингу (її статки оцінювалися приблизно в шість мільйонів доларів) і увійшла в десятку провідних моделей світу за версією Tumblr.

У 2014 році здійснилася ще одна дитяча мрія Барбари Барбара Палвін. Дівчина приміряла амплуа кіноактриси, виконавши другорядну роль героїні Антімахи в голлівудському блокбастері Бретта Ретнера Геракл. Головні ролі у фільмі, який зібрав в світовому прокаті $ 243 млн, зіграли Дуейн Джонсон, Іен Макшейн і Руфус Сьюелл. Після успішної появи на кіноекрані дівчина чекає нових запрошень від режисерів.

На рахунку Барбари немає гучних романів, зате є чутки про інтрижки. Однак про те, з ким дійсно зустрічалася Барбара, нічого невідомо. Головне в її житті робота. Своїм кумиром і зразком для наслідування в житті і кар'єрі вона вважає Наталю Водянову.

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