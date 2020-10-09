На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
-
- 2508
Барбара Палвін – юна угорська модель, яка до двадцяти п'яти років зайняла почесне місце в списку найбільш знаменитих фешн-красунь світу, прикрасила обкладинки популярних глянцевих видань і стала обличчям прославлених модних брендів.
Барбара народилася в Будапешті і стала другою дочкою Агнес і Бенса Палвін. У дитинстві Барбара була рухливою дитиною, любила грати в футбол, займалася співом. Дівчинка навчалася в початковій школі імені Ференца Еркеля, після чого вступила до гімназії в Будапешті.
Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
Дорогу в модельний бізнес їй відкрив скаут агентства IMG, що примітив Барбару, коли та прогулювалася вулицями рідного Будапешта разом з мамою. Від початку кар'єри її відділяла потреба зробити кілька пробних знімків і отримати згоду батьків на роботу моделлю. Ті не тільки не були проти, але навіть були готові змінити і своє життя, і життя дочки заради її великого майбутнього.
Їй довелося поєднувати роботу моделлю з навчанням в школі. Вона зізнавалася, що це їй давалося досить важко. Однак уже підлітком вона твердо вирішила стати моделлю і не уявляла собі ніякої іншої життя. Кар'єра відразу захопила дівчину, модельний бізнес, за її словами, "дозволяє подорожувати по всьому світу, зустрічатися з цікавими людьми і багато чого довідатися про справжнє життя".
Колись тендітна дівчинка з пухкими губками і без макіяжу, з виразними, аристократичними вилицями, сьогодні стала зовсім дорослою. Відверті зйомки з'являються в портфоліо все частіше. І все частіше Барбара Палвін змушена тримати оборону проти тих, хто не може прийняти параметри фігури вчорашнього підлітка, піддаючи дівчину критиці.
В кінці 2000 фото з угорської моделі можна було побачити на сторінках журналів Jalouse, Glamour, італійського видання Vogue, на обкладинці паризького L'Officiel. Дівчина також підписала договір з Chanel Beauty. У 2011 році угорська модель знялася у відеоролику Forbidden Euphoria від Calvin Klein. Барбара з'явилася також на знімальному майданчику рекламної кампанії марок New Yorker, H & M, Pull and Bear, Armani Exchange.
Гарячі фото Барбари Палвін 18+
У 2012 Барбара знялася для каталогу білизни Victoria's Secret і уклала рекламний контракт з косметичним брендом L'Oreal Paris, а вже в наступному році зайняла 23 місце в списку найбільш високооплачуваних топмоделей. За наступні три роки Барбара Палвін перемістилася на сімнадцяте місце в рейтингу (її статки оцінювалися приблизно в шість мільйонів доларів) і увійшла в десятку провідних моделей світу за версією Tumblr.
У 2014 році здійснилася ще одна дитяча мрія Барбари Барбара Палвін. Дівчина приміряла амплуа кіноактриси, виконавши другорядну роль героїні Антімахи в голлівудському блокбастері Бретта Ретнера Геракл. Головні ролі у фільмі, який зібрав в світовому прокаті $ 243 млн, зіграли Дуейн Джонсон, Іен Макшейн і Руфус Сьюелл. Після успішної появи на кіноекрані дівчина чекає нових запрошень від режисерів.
На рахунку Барбари немає гучних романів, зате є чутки про інтрижки. Однак про те, з ким дійсно зустрічалася Барбара, нічого невідомо. Головне в її житті робота. Своїм кумиром і зразком для наслідування в житті і кар'єрі вона вважає Наталю Водянову.
І ще: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
- 09 жовтня
-
21:51Що повинен уміти чоловік у сексі: жіночі побажання
-
21:27Що відбувається з покришкою Toyota Supra під час дрифту: відео
-
21:1110 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Чому чоловіки прокидаються з ерекцією: пояснення науковців
-
20:19Альпака знайшла роботу в офісі: в чому полягають її службові обов'язки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:54Гриби на зиму: як замаринувати підберезовики
-
19:42Німці створили пластик, який розкладається за 12 місяців
-
19:25Королева Летиція здивувала яскраво-червоним костюмом-двійкою
-
19:13Експерти розповіли, як говорити про підвищення зарплати під час пандемії
-
18:56Дієтолог пояснила, чи треба змушувати себе снідати
-
18:44В Україні зміняться карантинні зони з 12 жовтня: оновлена карта і список
-
18:42Vivo показала смартфон зі зйомним модулем камери: як він працює
-
18:31Як потоваришувати з кішкою: поради психологів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:23Водіям нагадали, які речі мають бути в кожному авто
-
18:10Гороскоп на 10 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Супермодель Ешлі Грем зважилася показати розтяжки після пологів
-
17:42Польські експерти розповіли, як правильно варити картоплю
-
17:24Instagram Reels хоче запозичить деякі функції TikTok
-
17:13Суперкар McLaren Speedtail з'явився у продажу: його ціна шокує
-
17:08Привітання з Днем ріелтора в смс, віршах, прозі і картинках
-
16:55Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
-
16:43OnePlus 8T повністю розсекретив офіційний магазин: фото смартфона
-
16:20Як застуда: лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк захворів на Covid-19
- 09 жовтня
-
21:51Що повинен уміти чоловік у сексі: жіночі побажання
-
19:13Експерти розповіли, як говорити про підвищення зарплати під час пандемії
-
16:55Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
-
13:13Загублене село у Карпатах, яке пустує з 2008 року, зняли з дрона: атмосферні кадри
-
11:50Стало відомо, водії якого віку частіше потрапляють у ДТП
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 9 жовтня
-
07:19Ці помилки в харчуванні можуть стати причиною випадіння волосся
- 08 жовтня
-
20:20Колишня працівниця KFC стала популярною інтим-моделлю (18+)
-
17:16Простий тест: виберіть осінній букет і отримайте пророцтво на тиждень
-
14:30Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
12:20Чаклуни в ательє та інші капосні історії: 5 нових книг, які розважать у сімейному колі
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня
-
07:14Лікарі розповіли, чому чоловікам варто звернути увагу на довжину своїх пальців
- 07 жовтня
-
21:47ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
19:30Найгарячіші фото тижня від моделей, які не соромляться роздягатись (18+)
-
17:31ТОП-7 простих лайфхаків для дому з TikTok (відео)
-
15:30Простий психологічний тест: те, як ви сидите, розповість про характер (фото)
-
12:15День листоноші: Вгадай, з якого фільму цей поштар
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня
- 06 жовтня
-
20:30Секс з веганами кращий: зірка Playboy розповіла про ідеальні інтимні стосунки
-
17:15Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
-
14:16Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
-
11:15Вже не гидке каченя: трансформації людей, які вражають
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня
- 05 жовтня
-
20:50Популярна порнозірка Лана Роудс здивувала своєю історією (18+)