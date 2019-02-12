Американський телеведучий заявив, що уже 10 років не миє руки

У прямому ефірі ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет зробив несподівану заяву, яка вразила глядачів. Він зізнався, що уже 10 років не миє руки через дуже просту причину.

А тепер приготуйтесь почути його пояснення, адже воно дуже смішне.

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Я не бачу мікробів – отже, їх нема, – заявив він.

Fox News’ @PeteHegseth admits, unprompted, that he hasn’t washed his hands in 10 years.



“Germs are not a real thing,” Pete says. “I can’t see them, therefore they’re not real.” pic.twitter.com/9hsAb9YA9j — Aaron Rupar (@atrupar) 10 лютого 2019 р.

Саме так він аргументував своє ігнорування правил гігієни. До слова, відверте зізнання не сподобалося аудиторії.

Зі слів Хегсета, він думав, що його слова сприймуть як жарт, але, як виявилося, глядачі цілком серйозно ставляться до питань особистої гігієни.

Раніше популярний американський співак Джастін Бібер розповів, що впродовж року до весілля з моделлю Хейлі Болдуін не займався сексом. Бібер уточнив, що вирішив відмовитися від сексу на 365 днів, щоб бути ближче до Бога. Він зазначив, що такий досвід поліпшив його емоційний стан і врешті-решт привів його до Хейлі.

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