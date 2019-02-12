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Американський телеведучий заявив, що уже 10 років не миє руки

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Поянення телеведучого вразили глядачів - фото 1
Поянення телеведучого вразили глядачів / People

У прямому ефірі ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет зробив несподівану заяву, яка вразила глядачів. Він зізнався, що уже 10 років не миє руки через дуже просту причину.

А тепер приготуйтесь почути його пояснення, адже воно дуже смішне.

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Я не бачу мікробів – отже, їх нема, – заявив він.

Саме так він аргументував своє ігнорування правил гігієни. До слова, відверте зізнання не сподобалося аудиторії.

Зі слів Хегсета, він думав, що його слова сприймуть як жарт, але, як виявилося, глядачі цілком серйозно ставляться до питань особистої гігієни.

Раніше популярний американський співак Джастін Бібер розповів, що впродовж року до весілля з моделлю Хейлі Болдуін не займався сексом. Бібер уточнив, що вирішив відмовитися від сексу на 365 днів, щоб бути ближче до Бога. Він зазначив, що такий досвід поліпшив його емоційний стан і врешті-решт привів його до Хейлі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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