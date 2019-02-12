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Кеті Перрі висміяли через дивне вбрання: фотофакт

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Невдалий образ Кетті Перрі обговорюють у мережі - фото 1
Невдалий образ Кетті Перрі обговорюють у мережі / Vogue

Популярна співачка Кеті Перрі з'явилась на церемонії вручення премії Греммі 2019 у доволі незвичайному образі, який став причиною для кумедних мемів. Але у зірки чудове почуття гумору, тому вона сама обрала найкраще порівняння. Зацініть!

34-річна американська співачка Кеті Перрі завжди вирізнялась любов'ю до ефектних та екстравагантних образів, а недавня поява зірки на врученні Греммі й зовсім викликала обговорення в мережі.

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Жінка обрала рожеву сукню дивної форми, яку встигли порівняти з зефіркою. Щоправда, сама Кеті, як активна користувачка соцмережі Instagram, віднайшла найвлучніше та найкумедніше порівняння, який поділилась на своєму профілі. Тепер не дивно, чому за Перрі стежать понад 74 млн користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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