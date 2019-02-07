Американський співак розповів про свій досвід річного утримання від сексу

Популярний американський співак Джастін Бібер розповів, що впродовж року до весілля з моделлю Хейлі Болдуін не займався сексом.

Бібер уточнив, що вирішив відмовитися від сексу на 365 днів, щоб бути ближче до Бога. Він зазначив, що такий досвід поліпшив його емоційний стан і врешті-решт привів його до Хейлі.

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Також повідомлялося, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін зіграють весілля вдруге. За даними джерела, друге весілля пари відбудеться 1 березня в Лос-Анджелесі.

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