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MARUV 8 березня

Американський школяр створив вдома ядерний реактор

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Школяр Джексон Освалт - фото 1
Школяр Джексон Освалт / theguardian

У США школяр Джексон Освалт з міста Мемфіс, штат Теннессі, став наймолодшою людиною у світі, кому вдалося провести успішну ядерну реакцію. Відомо, що дослідницька група Open Fusor Consortium визнала досягнення юнака ще в січні минулого року, коли хлопцеві було лише 12 років.

За словами хлопця, він перетворив свою дитячу кімнату в будинку батьків в ядерну лабораторію, оснастивши її обладнанням на 10 000 доларів. Освалт пояснив, що використовує 50 000 вольт електрики, щоб нагріти газ дейтерію, в результаті чого відбувається злиття ядер і вивільнення енергії.

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Ядерна реакція - фото 310002
Ядерна реакція

Спочатку я вивчав, що інші люди робили зі своїми реакторами синтезу. Потім я склав список деталей, які мені потрібні. Я придбав усе на eBay. Нерідко вони виявлялися зовсім не тим, що мені було потрібно. Тому доводилося модифікувати деталі свого проекту, – пояснив хлопець.

Його батько Кріс Освалт, який працює на компанію з виробництва медичного обладнання, прокоментував, що досягнення його сина може викликати сумніви. Однак, на його думку, вони розвіються з часом. Вчені ж скептично ставляться до роботи Освалта-молодшого і чекають публікацію його розрахунків.

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Джерело: theguardian
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