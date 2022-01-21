Незадоволений Кріштіану Роналду влаштував істерику після заміни: відео

Днями Манчестер Юнайтед обіграв на виїзді Брентфорд у перенесеному матчі 17-го туру АПЛ з рахунком 3:1. На 71-й хвилині нападника Кріштіану Роналду було замінено на захисника Харрі Магуайра. Що першому вкрай не сподобалося.

На такий стандартний робочий момент Кріштіану відреагував дуже різко і влаштував істерику. Про це пише businessinsider.

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Він кинув свої речі на лаві запасних, після чого відсів від партнерів і дивився матч окремо, на сходах. Дійшло до того, що Ральф Рангнік (тренер МЮ) підійшов до нього і почав щось говорити на вухо. Роналду вислухав тренера, але не повернувся на лаву запасних.

"Це нормально, Роналду прагне грати та забивати. Але в нього нещодавно було невелике пошкодження, і важливо пам'ятати, що попереду ще одна гра. Крім того, після того, як ми змарнували перевагу в матчі з Астон Віллою, вирішили не повторювати помилок, і треба було повернутися до п'ятірки захисників", – пояснив пізніше Рангнік.

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