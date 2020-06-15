У легендарну Counter-Strike 1.6 можна пограти безкоштовно у браузері

Культова мережева гра родом з 90-х Counter-Strike є однією з живих легенд у світі ігор для ПК. І тепер вам навіть не обов'язково встановлювати оновлення Counter-Strike 1.6 на свій комп'ютер. Розповідаємо, як пограти у популярний шутер безкоштовно у своєму браузері.

Для всіх, хто хоче поностальгувати і згадати трохи ретро-геймплея, є хороші новини. У класичний шутер Valve Counter-Strike 1.6 тепер можна грати прямо в браузері, без встановлення клієнта гри і Steam.

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Не сплачуючи ні копійки, без реєстрації, можна грати з гравцями з усього світу у звичному форматі "спецназ проти терористів" на добре знайомих картах: de_dust, de_dust2, cs_assault і cs_italy. Звичайно, графіка гри, за сучасними мірками, виглядає застарілою, але не можна заперечувати, що в CS 1.6 є душа, та й перенесли її в браузер без помітних спрощень.

Щоб почати грати, зайдіть на цей сайт і виберіть сервер, до якого хочете приєднатися. Зараз доступні сервери у Європі, Канаді, Азії, Індії, США і Бразилії. Ви зможете грати повністю безкоштовно і навіть запросити друзів на обраний сервер за допомогою посилання. Але для створення приватного сервера, для повноцінної гри з друзями, потрібно зареєструватися та сплатити його оренду.

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