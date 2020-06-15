На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У легендарну Counter-Strike 1.6 можна пограти безкоштовно у браузері
-
- 25
Культова мережева гра родом з 90-х Counter-Strike є однією з живих легенд у світі ігор для ПК. І тепер вам навіть не обов'язково встановлювати оновлення Counter-Strike 1.6 на свій комп'ютер. Розповідаємо, як пограти у популярний шутер безкоштовно у своєму браузері.
Для всіх, хто хоче поностальгувати і згадати трохи ретро-геймплея, є хороші новини. У класичний шутер Valve Counter-Strike 1.6 тепер можна грати прямо в браузері, без встановлення клієнта гри і Steam.
І ще: Від GTA 5 до Resident Evil 8: які нові ігри вийдуть для PlayStation 5
Не сплачуючи ні копійки, без реєстрації, можна грати з гравцями з усього світу у звичному форматі "спецназ проти терористів" на добре знайомих картах: de_dust, de_dust2, cs_assault і cs_italy. Звичайно, графіка гри, за сучасними мірками, виглядає застарілою, але не можна заперечувати, що в CS 1.6 є душа, та й перенесли її в браузер без помітних спрощень.
Щоб почати грати, зайдіть на цей сайт і виберіть сервер, до якого хочете приєднатися. Зараз доступні сервери у Європі, Канаді, Азії, Індії, США і Бразилії. Ви зможете грати повністю безкоштовно і навіть запросити друзів на обраний сервер за допомогою посилання. Але для створення приватного сервера, для повноцінної гри з друзями, потрібно зареєструватися та сплатити його оренду.
Читайте також: Популярну ARK: Survival Evolved роздають безкоштовно: як отримати
-
12:52У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото
-
12:24ONUKA разом з чоловіком вперше показали новонародженого сина
-
11:59У легендарну Counter-Strike 1.6 можна пограти безкоштовно у браузері
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
11:21Мережа KFC потролила PlayStation, анонсувавши власну ігрову приставку: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:50На Закарпатті банкомат видав чоловікові 40 тисяч гривень замість 4
-
10:22New Yorker присвятив обкладинку останнього номера жертвам насильства у США
-
09:51Burger King роздає безкоштовні бургери свідомим бразильцям
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
08:54У Києві запрацював новий світловий фонтан: захопливе видовище
-
08:26Австралійська шеф-кухар розсекретила незвичайний інгредієнт для приготування яєчні
-
07:51Художники з різних країн світу намалювали листівки на тему пандемії
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
21:1415 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Найкраща біатлоністка світу завела мережу ідеальним тілом: спокусливе фото
-
20:22Створено сайт, на якому ви можете допомогти марсоходам NASA краще орієнтуватися на планеті
-
19:49Під час матчу без глядачів на поле вибіг уболівальник: епічне відео
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
18:45Мережу вразив приголомшливий гол зі штрафного Віктора Циганкова: відео
-
18:14Гороскоп на 15 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
17:23Українська чемпіонка Юлія Мішура похизувалася сталевим пресом у відвертому купальнику
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:50Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня
-
08:33Чому вранці просто необхідно пити склянку води
- 13 червня
-
21:23Як тепер спати: Фагот з ТНМК показав, як потрібно засмагати влітку (18+)
-
18:33Смартфони яких компаній вибирають жінки, а яких – чоловіки: цікаве дослідження
-
15:45Від чого слід відмовитися, аби досягнути успіху
-
12:46Перший день на новій роботі: як влитися в колектив
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня
-
08:14Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
- 12 червня
-
21:52На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
-
19:31Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе
-
17:30Кінг, Мелроуз і Гільдія м'ясників: 5 нових книг з крутими сюжетами
-
15:00Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
-
12:55Sony офіційно представила PlayStation 5: зацініть дизайн нової консолі
-
11:14Не мовчи: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня
-
07:15Погода в Україні 12 червня: грози та спека
- 11 червня
-
21:51Науковці назвали найгіршу у світі секс-позу, вона шалено популярна