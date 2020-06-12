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Популярну ARK: Survival Evolved роздають безкоштовно: як отримати

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ARK - фото 1
ARK / consolegames

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store можна отримати безкоштовну гру ARK: Survival Evolved, а також усі доповнення до неї.

Роздача триватиме до 18 червня, тому у геймерів є ще тиждень, щоб придбати гру. Нагадаємо, що на момент виходу гри продавалася вона за доволі високою ціною, а розробники позиціювали її як ААА-гру.

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ARK: Survival Evolved – це пригодницька гра в жанрі симулятора виживання. Разом з іншими гравцями користувачеві належить висадитися на острів Арк і побудувати на ньому нову цивілізацію. Звичайно, ігор такого жанру на ринку дуже багато, але тут вашими ворогами будуть динозаври.

Отримати гру можна за цим посиланням.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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