Найщасливіший сезон: дивіться трейлер фільму про ЛГБТ-пару з зіркою Сутінок

У мережі з'явився трейлер ЛГБТ-ромкому "найщасливіший сезон", головні ролі в якому виконали Крістен Стюарт і зірка серіалу "Чорне дзеркало" Маккензі Девіс. Вони зіграли закохану пару.

Режисером картини стала Клеа ДюВалл (її багато хто знає за роботою над серіалом "У пошуках Аляски" і фільмом "Втручання").

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Над сценарієм працювали актриса Мері Холланд і сама Клеа. Оператором виступив Джон Галесеріан, а саундтрек написала рок-група Tegan and Sara. У фільмі, крім Стюарт і Девіс, знялися Елісон Брі, Обрі Плаза, Ден Леві, Джейк Макдорман, Мері Стінберген, Віктор Гарбер і інші актори. За сюжетом лесбійська пара Еббі і Харпер приїжджають на новорічні свята до консервативних батьків однієї з дівчат. Сім'я Харпер ще не знає про сексуальну орієнтацію дочки, тому та представляє їм свою подругу Еббі просто як сусідку по квартирі.

Еббі збирається зробити пропозицію руки і серця своїй дівчині під час щорічної різдвяної сімейної вечері, але все йде не за планом.

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