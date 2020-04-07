Американські біологи записали, як "звучить" коронавірус

Біолог Маркус Бюлер зі США, а також його колеги відтворили "звучання" шипоподібного білка коронавірусу. Отриману півторагодинну "композицію" виклали на Soundcloud.

Учені перетворили на звук природні вібрації, що створюються амінокислотами SARS-CoV-2 у залежності від їх розміру, маси, енергії та стану зв'язку.

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Як зазначає глава дослідницької групи Маркус Бюлер, у результаті вийшла "багатошарова алгоритмічна композиція, яка відображає спектр вібрацій всього білка у звуці, а також послідовність і складання амінокислот".

Цікаво, що для багатьох мелодія, яка вийшла, здалася заспокійливою.

Раніше ми зібрали для вас коронавірусний плейлист. Коронавірус відправив на карантин майже всіх, зокрема – представників шоу-бізнесу. Та вони навіть удома продовжують випускати пісні, а однією із тем їхньої творчості є COVID-19. Слухайте найпопулярніші карантинні треки!

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