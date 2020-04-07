На відео показали, як коронавірус атакує людські клітини: 3D-візуалізація

На 3D-анімації показали, як коронавірус SARS-CoV-2 закріплюється на мембрані клітини людського організму і заносить всередину свій генетичний матеріал. Ролик створений в США компанією-розробником візуалізацій Elara Systems.

Так, візуалізація атаки людських клітин коронавірусом SARS-CoV-2 деталізує форму шипів на оболонці вірусу. Саме вони, практично на атомарному рівні, зв'язуються з рецепторами АПФ2 на поверхні клітин людини.

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Розуміння як коронавірус прикріплюється до клітинної мембрани, допоможе швидше розробити найефективнішу вакцину або ліки.

3D-анімація створена у співпраці з доцентом кафедри молекулярної біології Техаського університету в Остіні Джейсоном Маклеллану і Національним інститутом охорони здоров'я США.

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