Американське подружжя назвало 9 простих правил щасливого шлюбу

Пара зі США уже 17 років у шлюбі і знає, як зробити подружнє життя не просто комфортним, а й справді щасливим. Для цього існує 9 простих правил.

Підприємці Том та Ліза Більє мешкають у Каліфорнії та займаються виготовленням протеїнових батончиків. Тому весь свій час вони проводять разом. І 17 років шлюбу зовсім не погіршили їхнє ставлення один до одного, а все через декілька легким та дієвих правил, які можуть врятувати стосунки.

І ще: Як запах партнера насправді впливає на людину

Нещодавно вони поділились "уроками, які вивчили за 17 років шлюбу":

Часто займатись сексом Багато спілкуватись Підтримувати один одного Бути чесною, особливо, коли важко Бути хорошим лідером та супутником Швидко пробачати помилки Допомагати один одному в персональному розвитку Бажати перемоги своєму партнеру Вважати свій шлюб пріоритетом

Читайте також:Дві речі в жіночому образі, які змусять чоловіка закохатися