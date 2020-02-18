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Американське подружжя назвало 9 простих правил щасливого шлюбу

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Прості секрети ідеального шлюбу - фото 1
Прості секрети ідеального шлюбу / instagram.com/tombilyeu

Пара зі США уже 17 років у шлюбі і знає, як зробити подружнє життя не просто комфортним, а й справді щасливим. Для цього існує 9 простих правил.

Підприємці Том та Ліза Більє мешкають у Каліфорнії та займаються виготовленням протеїнових батончиків. Тому весь свій час вони проводять разом. І 17 років шлюбу зовсім не погіршили їхнє ставлення один до одного, а все через декілька легким та дієвих правил, які можуть врятувати стосунки.

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Нещодавно вони поділились "уроками, які вивчили за 17 років шлюбу":

  1. Часто займатись сексом
  2. Багато спілкуватись
  3. Підтримувати один одного
  4. Бути чесною, особливо, коли важко
  5. Бути хорошим лідером та супутником
  6. Швидко пробачати помилки
  7. Допомагати один одному в персональному розвитку
  8. Бажати перемоги своєму партнеру
  9. Вважати свій шлюб пріоритетом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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