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У NASA показали вражаючу панораму Марса: відео

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Панорама Марсу - фото 1
Панорама Марсу / aboutspacejornal

Марсохід Curiosity зняв панораму "червоної планети" з оглядом у 360 градусів і рекордно високою роздільною здатністю. Відео опублікували в NASA.

Марсіанську панораму зняли з рекордно високою роздільною здатністю. На 360-градусному відео ландшафту Марса знятий район Глен Торрідон.

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Складена з більш як 1000 окремих фото, зроблених з 24 листопада по 1 грудня 2019 року на Марсі і зібраних разом, панорама складається з 1,8 млрд пікселів. Останній раз детальну панораму марсохід Curiosity зняв у 2013 році.

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