Американська історія жахів: вийшли нові промовідео серіалу

Вихід нового сезону відбудеться 18 вересня цього року / TV Guide

Дивіться нові трейлери захопливої Американської історії жахів! Дев'ятий сезон отримав підзаголовок 1984.

У мережі з'явилися два тизери майбутнього, дев'ятого сезону популярного серіалу Американська історія жахів.

І ще: ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою

Він отримав підзаголовок 1984, перегукуючись із знаменитим романом-антиутопією Джорджа Орвелла. Відео з'явилися на YouTube-каналі American Horror Story 9. У ролях у серіалі знялися Емма Робертс, Біллі Лурд, Коді Ферн, Джон Керролл Лінч, Леслі Ерін Гроссман, Меттью Моррісон, Дерон Хортон та інші. У тому числі, у зйомках взяла участь актриса-трансгендерка Анжеліка Росс.

Вихід дев'ятого сезону відбудеться 18 вересня цього року.

А ще у мережі з'явився дубльований трейлер австралійського фантастичного фільму жахів Некромант з Монікою Беллуччі. Не проґавте!

Читайте також: Падіння ангела: вийшов трейлер фільму з Морганом Фріменом