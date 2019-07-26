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Падіння ангела: вийшов трейлер фільму з Морганом Фріменом

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Вихід стрічки на екрани відбудеться 22 серпня - фото 1
Вихід стрічки на екрани відбудеться 22 серпня / FarmWeek

У головній ролі новинки знімається Джерард Батлер. Вихід фільму очікується в Україні вже 22 серпня.

У мережі з'явився трейлер бойовика Падіння ангела з Морганом Фріменом і Джерардом Батлером у головних ролях.

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Ролик був опублікований на Youtube-каналі Lionsgate Movies. За сюжетом фільму, один з героїв, агент Секретної служби (Джерард Батлер), був звинувачений у замаху на президента країни. На пошуки його спрямували всі спецслужби. Героєві належить непросте завдання: очистити своє добре ім'я і розкрити правду.

Режисером картини виступив Рік Роман Во. Вихід стрічки на екрани відбудеться 22 серпня цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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