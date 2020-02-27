Американська історія жахів: Маколей Калкін зніметься у десятому сезоні

Актор Маколей Калкін зніметься у десятому сезоні серіалу "Американська історія жахів". Дата прем'єри, щоправда, поки не озвучується.

Шоураннер Райан Мерфі виклав у своєму Instagram відео, з якого випливає, що в новому сезоні на екрані з'являться Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Уітрок.

І ще: Режисер фільму Ножі наголо пояснив, чому не всі герої користуються iPhone

Після того як стало відомо про нову роль Калкіна, актор потрапив у тренди Twitter. Однак сам він, схоже, не дуже зрозумів, як це сталося.

"Я щойно прокинувся і побачив, що я в трендах. Хто-небудь може пояснити, що відбувається? Я що, знову помер?"

Фанати актора кинулися обговорювати новину і сам твіт.

"Може, ми всі мертві, а Twitter – це чистилище?"

"Тебе відібрали в "Американську історію жахів", давай відзначати!"

"Я читав, що ти знімешся в різдвяному фільмі, де сім'я забуде тебе, коли поїде на канікули"

"Ні, дорогий, цього разу ти ще й як живий! Вітаю з роллю в "Американській історії жахів"! Кортить подивитися!"

"Він повернувся"

Шоу "Американська історія жахів" виходить на телеканалі FX з 2011 року.

Раніше в інтерв'ю Esquire Маколей Калкін зізнався, що провалив кастинг на роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді".

"Це була катастрофа. Я б сам себе не найняв. Я жахливий на кастингах, і це було моє перше прослуховування за вісім років", – розповів актор.

Очікуєте новий сезон популярного серіалу?

Читайте також: Я нічого не бачив, він нічого не робив: Калкін розповів про свої взаємини з Джексоном