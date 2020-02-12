Я нічого не бачив, він нічого не робив: Калкін розповів про свої взаємини з Джексоном

39-річний актор Маколей Калкін став героєм березневого номера журналу Esquire. В інтерв'ю зірка фільму "Сам удома" розповів про ранню славу, складні стосунки з батьками, свою акторську кар'єру, наркотичну залежність та про Майкла Джексона, з яким його пов'язувала близька дружба.

За словами Калкіна, він і Джексон востаннє бачилися у 2005 році під час суду над співаком, якого звинувачували у розбещенні 13-річного підлітка, споюванні його алкоголем і насильницькому утриманні (пізніше його виправдали за всіма пунктами).

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Калкін був свідком захисту. Актор розповів, що вони перетнулися у туалеті під час перерви в суді і Джексон тоді пожартував: "Нам краще не розмовляти, я не хочу вплинути на твої свідчення". Вони розсміялися і потім обнялися.

На питання журналіста про те, як він ставиться до нових звинувачень Джексона в педофілії, Калкін відповів так: "Я почну з заяви – ні, це не заява, а правда – він нічого зі мною не робив. Я ніколи не бачив, щоб він робив щось [незаконне]. У мене немає ніяких причин щось приховувати – особливо зараз, зараз найвдаліший час заговорити. Чоловік помер. Якби мені було що сказати, я б сказав. Але ні, я ніколи нічого не бачив, він нічого не робив".

Калкін – хресний батько доньки Джексона / gettyimages

Скандал навколо Джексона знову розгорівся після виходу документального фільму HBO "Залишаючи Неверленд", в якому двоє чоловіків, які з дитинства дружили зі співаком, звинувачують його в сексуальному насильстві.

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