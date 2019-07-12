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Американська історія жахів: дивіться яскравий проморолик

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Вихід серіалу на екрани відбудеться 18 вересня - фото 1
Вихід серіалу на екрани відбудеться 18 вересня / bleedingcool

У відео анонсується дев'ятий сезон популярного серіалу, а також розкривається його акторський склад.

У мережі опублікували проморолик дев'ятого сезону популярного серіалу Американська історія жахів. Відео опублікував його шоураннер Райан Мерфі на своїй Instagram-сторінці.

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Відомо, що нова частина отримала назву 1984. Ця назва є відсиланням до відомого однойменного роману-антиутопії Джорджа Орвелла. Сезон буде присвячений хорорам 1980-х років. Очікується, що у новому сезоні з'являться як уже знайомі обличчя, так і нові актори. У серіалі знімаються Емма Робертс, Біллі Лурд, Метью Моррісон, Коді Ферн та інші.

Вихід його на екрани відбудеться 18 вересня.

Днями студія Disney опублікувала перший трейлер сиквелу "Малефісента: Володарка тьми". Рекомендуємо глянути його, адже такою ви Анджеліну Джолі точно ще не бачили!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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