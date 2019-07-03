Ножі наголо: трейлер детективу з Деніелом Крейгом та Крісом Евансом

У мережі з'явився трейлер до нового фільму Ножі наголо (Knives Out), де одну із головних ролей виконав Деніел Крейг, а повний акторський склад вас вразить. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Lionsgate Movies презентувала перший офіційний трейлер до комедії-детективу Ножі наголо (Knives Out) від режисера Раяна Джонсона (Зоряні війни: Останній джедай, Пуститися берега). Прем'єра стрічки запланована вже на 28 листопада.

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Сюжет стрічки розповідає про ідеальну велику родину Морріса Робінсона, яка починає розпадатись після смерті голови сімейства. Дружина з сином намагаються завдяки детективам знайти відповіді на питання щодо загибелі чоловіка. Тому вони наймають на роботу Бенуа Блана.

У головних ролях: Кріс Еванс, Ана де Армас, Лакіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Деніел Крейг, Майкл Шеннон, Джеймі Лі Кертіс

Ножі наголо: дивитись трейлер фільму онлайн:

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