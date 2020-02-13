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Американка вразила своїм схудненням, а хейтери – інтелектом (фото)
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Молода американка зуміла реально почати нове життя з нового року і кардинально схудла. Але хейтери не вірять в її успіх і знайшли доволі дивний аргумент.
Мешканка Кентуккі Лорен вирішила, що пора змінюватись стан справ, і наприкінці 2017 року стала займатись спортом, обрала правильну дієту. А навесні 2018 дівчина наважилась на операцію зі зменшення шлунку. Ці непрості рішення та чимало зусиль і справді дали результат: зі 113-кілограмової дамочки вона перетворилась у красуню з вагою у 65 кг. Своїм успіхом Лорен поділилась в мережі, але далеко не всі оцінили це.
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Річ у тому, що деякі коментатори вважають, що на знімках дві різні дівчини. А основним аргументом на користь обману є те, що татуювання змінили своє розміщення з однієї руки на іншу. Виявилось, що хейтери не надто добре дружать із законами знімків у дзеркалі.
А це фото закриває всі ці дивні питання:
Джерело фото: instagram.com/kickinitwithlauren
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