Momondo об'єднав людей зі всього світу спільним тату: дивовижне відео

Міжнародний туристичний портал Momondo запустив проект "Частина світу". В чому унікальність цього проекту?

Для участі в проекті з тисячі охочий відібрали 60 людей з різних країн, різних релігій і кольору шкіри.

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Творці задуму хотіли показати, що, попри всі ці відмінності, ми єдині за своєю природою. І всім нам треба протистояти тенденції до ізоляції і роз'єднання людей. Для цього майстер Мо Ганджі зробив на спинах добровольців окремі татуювання, які складаються в єдину композицію, коли учасники стають в одне коло.

Після того, як тату були зроблені, всіх учасників зібрали в Лондоні. Вони взялися за руки і розповіли про своє життя: щоб створити живу інсталяцію "Частина світу".

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