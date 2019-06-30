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Momondo об'єднав людей зі всього світу спільним тату: дивовижне відео

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Творці задуму хотіли показати, що людство – єдине - фото 1
Творці задуму хотіли показати, що людство – єдине / InstaHats

Міжнародний туристичний портал Momondo запустив проект "Частина світу". В чому унікальність цього проекту?

Для участі в проекті з тисячі охочий відібрали 60 людей з різних країн, різних релігій і кольору шкіри.

І ще: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині

Творці задуму хотіли показати, що, попри всі ці відмінності, ми єдині за своєю природою. І всім нам треба протистояти тенденції до ізоляції і роз'єднання людей. Для цього майстер Мо Ганджі зробив на спинах добровольців окремі татуювання, які складаються в єдину композицію, коли учасники стають в одне коло.

Після того, як тату були зроблені, всіх учасників зібрали в Лондоні. Вони взялися за руки і розповіли про своє життя: щоб створити живу інсталяцію "Частина світу".

Читайте також: Як змінюються татуювання з плином часу (фото)

Джерело: momondo
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