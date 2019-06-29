Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння

Повчальні постери не завжди виглядають нудно. Подивіться, якою креативною може бути звичайна соціальна реклама.

Про ефективність або неефективність соціальної реклами проти куріння можна сперечатися до нескінченності.

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Однак, нові роботи з anti-smoking кампаній з'являються регулярно, то радуючи новими підходами і тонкими ідеями, то викликаючи зітхання розчарування своєю прямотою і невигадливим контекстом.

Креативники і громадські організації намагаються вирішити непосильне завдання: налякати здорову людину хворобами і стражданнями, якими в майбутньому загрожує їй куріння. А також звернутися до совісті і розуму курців, закликаючи захистити людей без шкідливої ​​звички від пасивного куріння.

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