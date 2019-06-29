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Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння

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Креативники і громадські організації намагаються вирішити непосильне завдання - фото 1
Креативники і громадські організації намагаються вирішити непосильне завдання / Comunicazione Sociale

Повчальні постери не завжди виглядають нудно. Подивіться, якою креативною може бути звичайна соціальна реклама.

Про ефективність або неефективність соціальної реклами проти куріння можна сперечатися до нескінченності.

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Однак, нові роботи з anti-smoking кампаній з'являються регулярно, то радуючи новими підходами і тонкими ідеями, то викликаючи зітхання розчарування своєю прямотою і невигадливим контекстом.

Креативники і громадські організації намагаються вирішити непосильне завдання: налякати здорову людину хворобами і стражданнями, якими в майбутньому загрожує їй куріння. А також звернутися до совісті і розуму курців, закликаючи захистити людей без шкідливої ​​звички від пасивного куріння.

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Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337220

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337221

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337222

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337223

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337224

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337225

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337226

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337227

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337228

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337229

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337230

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337231

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337232

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337233

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337234

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337235

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337236

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337237

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337238

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337239

Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння - фото 337240

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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