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Американець зірвав джекпот завдяки прибиранню авто
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Якщо ви досі не вірите у випадковість, то обов'язково прочитайте цю новину. Розповідаємо, як звичайне прибирання автомобіля допомогло американцеві зірвати джекпот у розмірі 250 тисяч доларів.
Житель міста Чапин, штат Південна Кароліна, США, взявся за прибирання свого автомобіля. Коли чоловік, який побажав зберегти анонімність, пропилососив салон, то знайшов 20 монет по 25 центів.
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Водій вирішив позбутися від дріб'язку та купив білет миттєвої лотереї Maximum Money. Перевіривши результати, американець дізнався, що зірвав джекпот у 250 тисяч доларів.
Американець не відразу повірив у свій виграш і кілька разів перепитав у продавця. Чоловік зазначає, що тепер розплатиться з боргами і зможе подбати про свою сім'ю і трохи повеселитися.
Нагадаємо, що раніше британська прибиральниця через неуважність двічі зірвала джекпот. Співробітниця клінінгової компанії Гейл Сей купила два лотерейні білети Thunderball, але, коли заповнила їх, зрозуміла, що випадково вибрала на них однакові комбінації чисел.
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