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Чоловік облаштував обідній стіл для білок, і цим надихнув інших
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У звичайний час на чоловіка, який побудував мініатюрний обідній стіл для білок у себе на ділянці і розповів про це в соцмережах, інші подивилися б як на невинного дивака. Але в умовах самоізоляції, коли половина планети замкнена у своїх будинках, ця ініціатива отримала жвавий відгук.
Рік Калиновські, водопровідник з містечка Брін-Маура в Пенсільванії, вимушено сидить удома. Він вирішив розважити себе тим, що побудував обідній стіл для білок і повісив його замість годівниці.
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Я просто хотів дивитися зі своєї вітальні на те, як білки їдять, поки я вранці п'ю каву, – написав чоловік у себе в фейсбуці.
Рік розповів, що годує білок уже багато років і спеціально купує для них горіхи і насіннячка.
Зазвичай до Ріка за частуванням на день заглядають від чотирьох до шести білок. І одну з них йому вдалося зняти на відео безпосередньо за трапезою. Рік виклав ролик у себе в фейсбуці, не припускаючи, що він стане вірусним.
Після того як користувачка твіттера Люсі Смолл виклала фото у себе на сторінці, супроводивши його словами "Усього два тижні самоізоляції, і ми вже робимо столики для білок, тому що зійшли з розуму", воно набрало майже 350 тисяч лайків. У коментарях люди зовсім не насміхалися з Ріка, а навпаки – сприйняли фото як заклик до дії і почали викладати свої столи для білок, зроблені за прикладом Ріка Калиновські.
Користувачці з ніком Mallory теж виклала фото свого столика і пояснила, що штир у центрі – для кукурудзяного качана, просто наразі його у неї немає.
А користувач твіттера Ден Гілмор пообіцяв викласти для всіх інструкцію, як зробити подібний столик, коли закінчить робити свій.
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