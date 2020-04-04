Чоловік облаштував обідній стіл для білок, і цим надихнув інших

У звичайний час на чоловіка, який побудував мініатюрний обідній стіл для білок у себе на ділянці і розповів про це в соцмережах, інші подивилися б як на невинного дивака. Але в умовах самоізоляції, коли половина планети замкнена у своїх будинках, ця ініціатива отримала жвавий відгук.

Рік Калиновські, водопровідник з містечка Брін-Маура в Пенсільванії, вимушено сидить удома. Він вирішив розважити себе тим, що побудував обідній стіл для білок і повісив його замість годівниці.

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Я просто хотів дивитися зі своєї вітальні на те, як білки їдять, поки я вранці п'ю каву, – написав чоловік у себе в фейсбуці.

Рік розповів, що годує білок уже багато років і спеціально купує для них горіхи і насіннячка.

Зазвичай до Ріка за частуванням на день заглядають від чотирьох до шести білок. І одну з них йому вдалося зняти на відео безпосередньо за трапезою. Рік виклав ролик у себе в фейсбуці, не припускаючи, що він стане вірусним.

Після того як користувачка твіттера Люсі Смолл виклала фото у себе на сторінці, супроводивши його словами "Усього два тижні самоізоляції, і ми вже робимо столики для білок, тому що зійшли з розуму", воно набрало майже 350 тисяч лайків. У коментарях люди зовсім не насміхалися з Ріка, а навпаки – сприйняли фото як заклик до дії і почали викладати свої столи для білок, зроблені за прикладом Ріка Калиновські.

2 weeks of isolation and we're out here making picnic tables for squirrels because we're insane pic.twitter.com/8WfHwyJQA4 — Lucy Small (@lucyleid) March 31, 2020

Користувачці з ніком Mallory теж виклала фото свого столика і пояснила, що штир у центрі – для кукурудзяного качана, просто наразі його у неї немає.

А користувач твіттера Ден Гілмор пообіцяв викласти для всіх інструкцію, як зробити подібний столик, коли закінчить робити свій.

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