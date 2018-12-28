Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки

Японський художник Харукі перетворює упаковку від продуктів у мініатюрні фігурки.

Японець на ім'я Харукі захоплюється кірігамі – мистецтвом виготовлення фігурок з паперу за допомогою ножиць. Він адаптував його до власного стилю і використовує в якості матеріалу упаковки від звичайних продуктів, а результат найчастіше натхненний образами з поп-культури.

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Результати своїх праць японець публікує в Twitter, зазвичай поєднуючи зображення вихідної упаковки і того, що з неї вийшло.

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