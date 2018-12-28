Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки

  • 26
Друге життя упаковки - фото 1
Друге життя упаковки / boredpanda

Японський художник Харукі перетворює упаковку від продуктів у мініатюрні фігурки.

Японець на ім'я Харукі захоплюється кірігамі – мистецтвом виготовлення фігурок з паперу за допомогою ножиць. Він адаптував його до власного стилю і використовує в якості матеріалу упаковки від звичайних продуктів, а результат найчастіше натхненний образами з поп-культури.

І ще: Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти

Результати своїх праць японець публікує в Twitter, зазвичай поєднуючи зображення вихідної упаковки і того, що з неї вийшло.

Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298064
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298065
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298067
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298068
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298070
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298072
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298069
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298066
Друге життя упаковки: японський художник створює креативні фігурки - фото 298071

Читайте також: Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер

Джерело: boredpanda
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 24 грудня, 07:14
  • 861
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 14778
ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
  • 26 грудня, 16:15
  • 1035
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне