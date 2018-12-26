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У мережі набуває популярності нова оптична ілюзія
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Художниця Еліф Сахін (Elif Şahin) зі Стамбула, що малює у стилі гіперреалізм, запропонувала користувачам Instagram визначити, які зерна граната з лежачих на листку паперу намальовані, а які – справжні. Із завданням впоралися всі. Спробуй ти!
На столі лежали десятки зерен і лише кілька з них були несправжніми. Щоб продемонструвати, які з них намальовані, дівчина взяла олівець і згребла їх в сторону. Виявилося, що шість зерен були намальовані.
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Сахін регулярно пропонує підписникам, яких у неї майже 17 тисяч, відрізнити оригінальні предмети від намальованих її рукою. Її віддані фанати зізнаються, що до останнього намагаються вгадати, але це не завжди виходить.
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