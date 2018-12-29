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Архітектура Чикаго в об'єктиві талановитого майстра

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Фотограф Майкл Сідофскі розповів про головну мету своєї роботи - фото 1
Фотограф Майкл Сідофскі розповів про головну мету своєї роботи / tumblr

Представляємо вашій увазі добірку фотографій Майкла Сідофскі із серії Chicago.

Майкл Сідофскі – професійний фотограф з Торонто, що спеціалізується на зйомках в подорожах. Майкл отримав свою першу камеру в 2014 році, відтоді він присвятив себе подорожам і вуличній фотографії.

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"Я завзятий мандрівник і фотограф, моя мета полягає в тому, щоб відобразити суть певного місця за допомогою передових методів в фотографії і постобробці. Я вважаю, що саме це відрізняє мої знімки від інших фотографів. Мої старання спрямовані на те, щоб зобразити унікальну перспективу місць або речей, які можуть здатися звичайними для повсякденного погляду, але які викликають якусь емоційну реакцію. Знімаю я пейзажі, місто, вулиці або архітектуру, моя мета – завжди створювати зв'язок між об'єктом і глядачем", – розповідає фотограф.

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Джерело: luciousmakkonen.tumblr
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