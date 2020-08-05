Головне – не розлити молоко: у TikTok запустили кумедний челендж

П'ятиразова олімпійська чемпіонка Кейті Ледекі запустила у TikTok новий челендж: завдання учасників не розлити молоко. Але все не так просто, як може здатися на перший погляд.

Завдання складається з трьох кроків: налити молоко у склянку, зробити щось незвичайне, утримуючи склянку у руці і намагаючись не пролити її вміст, і тільки на третьому етапі молоко можна випити.

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Поклавши початок челенджу, Кейті Ледекі впевнено пропливла від одного бортика басейну до іншого, поставивши склянку з молоком на голову. До речі, вона чудово впоралася із завданням і не пролила ані краплі.

Мабуть, один з кращих запливів за мою кар'єру! (Але я готова це обговорити). А що ви змогли б зробити, не проливши ні краплі?, – запитала чемпіонка.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo — Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020

Після її відео під хештегом #GotMilkChallenge почали з'являтися і інші. Деякі учасники хитрували: хтось пропускав другий крок, інші – підходили до справи з гумором, але були й ті, хто чесно виконував умови.

We see you @katieledecky Check out Kaitlyn with Miller Swimming crush the challenge with an extra paddle on her head!

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.#swimming #gotmilk #gotmilkchallenge #tiktok pic.twitter.com/vm0QgWtE69 — Miller Swimming (@Miller_Swimming) August 3, 2020

I’m an oat milk guy but ill take this one for the team (via @SInow ) #gotmilkchallenge https://t.co/7juyUxdI2V pic.twitter.com/f8QZhkg3lK — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) August 4, 2020

Наостанок майже 10-хвилинна добірка роликів для тих, кому дуже сподобався цей челендж:

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