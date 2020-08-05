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Головне – не розлити молоко: у TikTok запустили кумедний челендж

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Челендж з молоком запустила олімпійська чемпіонка - фото 1
Челендж з молоком запустила олімпійська чемпіонка

П'ятиразова олімпійська чемпіонка Кейті Ледекі запустила у TikTok новий челендж: завдання учасників не розлити молоко. Але все не так просто, як може здатися на перший погляд.

Завдання складається з трьох кроків: налити молоко у склянку, зробити щось незвичайне, утримуючи склянку у руці і намагаючись не пролити її вміст, і тільки на третьому етапі молоко можна випити.

Це цікаво: Що не варто вдягати для басейну: епічне відео

Поклавши початок челенджу, Кейті Ледекі впевнено пропливла від одного бортика басейну до іншого, поставивши склянку з молоком на голову. До речі, вона чудово впоралася із завданням і не пролила ані краплі.

Мабуть, один з кращих запливів за мою кар'єру! (Але я готова це обговорити). А що ви змогли б зробити, не проливши ні краплі?, – запитала чемпіонка.

Після її відео під хештегом #GotMilkChallenge почали з'являтися і інші. Деякі учасники хитрували: хтось пропускав другий крок, інші – підходили до справи з гумором, але були й ті, хто чесно виконував умови.

Наостанок майже 10-хвилинна добірка роликів для тих, кому дуже сподобався цей челендж:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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