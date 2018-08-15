Американець розчулив мережу розповіддю про візит в Україну

Блогер Сантенелло був здивований кількістю церков, неймовірною природою і доброзичливістю людей. Відео він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Блогер Пітер Сантенелло поділився враженнями про Україну. Чоловік побував в Закарпатській області та піднявся на Говерлу. Він зазначив, що Захід і Схід країни виглядають так, ніби це два різні світи.

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"Ось що пропонує ця країна – справжній скарб, який лежить на поверхні. І не важливо, як ця поверхня виглядає, так як під нею такі глибини. І я розумію, що скрізь є темна сторона, але тут є ще й світла, людська сторона. Дуже круто бути частиною всього цього", – каже блогер.

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