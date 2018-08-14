Названі найкращі для життя міста світу

Аналітичний підрозділ британського журналу The Economist склав щорічний рейтинг міст світу, найбільш комфортних для проживання.

Список очолила столиця Австрії – Відень. Це перший випадок, коли перше місце в рейтингу посіло європейське місто.

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До цього протягом 7 років лідером був австралійський Мельбурн, який тепер на другому місці. Третє місто в списку отримало місто Осака, що в Японії. Також до п'ятірки найкомфортніших міст світу ввійшли Калгарі в Канаді та Сідней в Австралії.

А от Київ у 2018-му посів тільки 118 місце. Хоча це все одно це краще, ніж 131-а позиція, яку українська столиця мала торік.

Київ посів 118 місце / UkraineTrek

На думку експертів, відтоді Київ "значно покращив якість життя, завдяки економічному зростанню та відносно стабільній політичній ситуації, попри конфлікт на Донбасі".

А от найбільш некомфортним містом для проживання автори рейтингу назвали Дамаск у Сирії.

Всього до списку ввійшли 140 міст світу. Експерти оцінюють їх, ґрунтуючись на показниках якості життя: політична та соціальна стабільність, рівень злочинності, освіту, доступність медичних послуг та інше.

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