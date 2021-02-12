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Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом

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Chevrolet Tahoe побудували тюнери з Flat Out Autos - фото 1
Chevrolet Tahoe побудували тюнери з Flat Out Autos

Американські тюнери з ательє Flat Out Autos отримали замовлення на будівництво чотирьох однакових Chevrolet Tahoe, виконаних у стилі позашляховиків K5 Blazer. Ідентичні автомобілі, вартістю 69 000 доларів кожен, придбав один покупець.

У 2019 фахівці американського ательє спеціально для тюнинг-шоу SEMA побудували незвичайний Chevrolet Tahoe, стилізований під K5 Blazer (1969-1994). Проєкт настільки сподобався відвідувачам виставки, що тюнери практично відразу отримали замовлення на будівництво кількох "зістарених" позашляховиків.

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До теперішнього часу інженери збудували чотири ідентичні позашляховики синього кольору з білим дахом. "Переробки" отримали класичну круглу передню оптику, хромовані бампери, а також новий капот і двері багажника з вуглецевого волокна, які практично в точності повторюють дизайн K5 Blazer. Єдиною істотною відмінністю стало звичне для Tahoe чотирьохдверне компонування кузова. Оригінальні позашляховики були дводверними.

Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом - фото 447509

Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом - фото 447510

Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом - фото 447511

Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом - фото 447512

Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом - фото 447513

Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом - фото 447514

Американець придбав 4 однакові Chevrolet Tahoe з однаковим тюнингом - фото 447515

Усі чотири ретропозашляховики придбав один покупець. Кожен автомобіль обійшовся клієнту у 69 000 кожен. Наразі американські тюнери отримали ще одне замовлення на будівництво Chevrolet Tahoe жовтого кольору, стилізований під K5 Blazer 1972 року випуску.

У кінці січня компанія Quadratec представила новий Jeep Wrangler JL, стилізований під Wrangler YJ Sahara зразка 1989 року. Незвичайний проєкт став подарунком засновнику американської марки Теду Венцу III.

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Джерело: Motor1
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