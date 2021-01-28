Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року

Відомий постачальник запчастин для автомобілів Jeep компанія Quadratec у цьому році святкує своє 30-річчя. Подарунок засновнику, Теду Венцу III, обраний відповідний. Ним став новий Wrangler JL, стилізований під Wrangler YJ Sahara зразка 1989 року.

Історія Quadratec почалася з крихітного гаража на південному сході штату Пенсильванія, США. Саме там засновник компанії Тед Венца III закохався у свій Jeep Wrangler YJ Sahara 1989 року і вирішив зайнятися продажем запчастин та аксесуарів для позашляховиків. Любов до машини передалася дітям. І коли вони виросли, то вирішили зробити батькові крутий подарунок і побудувати до 30-річчя створеної ним фірми унікальний Jeep Wrangler YJL Sahara.

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Основою позашляховика став дводверний Wrangler JL 2020 року. Його пофарбували у такий же колір, що й був у машини 1989 року, але попередньо ґрунтовно перекроївши. І найбільш помітна зміна – це, звичайно ж, фари: вони стали квадратними, як у машин серії YJ, і тепер вмонтовані у нову решітку радіатора. Передній бампер теж виконаний з відсиланням на Wrangler YJ, доповнений двома буксирувальними гаками та світлодіодними прожекторами на 5000 люменів кожен.

Алюмінієві крила Rock Slide Engineering з інтегрованими поворотниками та ходовими вогнями дозволили встановити на позашляховик легкосплавні колеса Quadratec CJ Retro з 37-дюймовими шинами Mickey Thompson Baja Boss – з заводу йдуть максимум 33-дюймові. На капоті є спеціальна петля для кріплення лобового скла, що відкидається, а двірники зафіксовані у тому положенні, як вони були у Wrangler YJ. Пороги захищають підніжки Quadratec QRC, замість оригінальних дверей встановлені фірмові трубчасті.

Ззаду – нові ліхтарі (вони світлодіодні, але формою нагадують оптику Wrangler YJ) і плоский бампер. Горловина для заливання палива переїхала з лівого борту і тепер ховається під номерним знаком, як у старих Jeep. По центру дверей багажника встановлено кріплення для запаски TeraFlex Alpha HD з додатковим стоп-сигналом і камерою заднього виду.

У салоні Jeep Wrangler YJL Sahara можна побачити крісла з інтегрованими підголівниками та закріпленими на спинках сумками для різного дріб'язку. Центральне місце на передній панелі займає медіасистема Alpine X409-WRA-JL з захищеним від води та пилу за стандартом IP53 з 9-дюймовим дисплеєм. Другий ряд сидінь демонтований; дах закінчується встановленими під кутом у 45 градусів масивними трубами.

Підвіска позашляховика зібрана на компонентах з набору TeraFlex RT4 Long Arm Suspension Lift Kit: це подовжені важелі, пружини, відбійники, стабілізатори, регульовані амортизатори Falcon 3.5 Adapt і поперечні штанги. Дорожній просвіт збільшений на 90 міліметрів.

Під капотом – бензиновий V6 3.6 Pentastar, поєднаний з восьмидіапазонним автоматом TorqueFlite. У стоці такий двигун розвиває 289 кінських сил і 352 Нм крутного моменту, але на цій машині віддача буде трішки вищою, адже рідний вихлоп замінений на роздвоєний Magnaflow з нержавіючої сталі.

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