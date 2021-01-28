Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року

  • 0
Jeep Wrangler отримав низку доопрацювань - фото 1
Jeep Wrangler отримав низку доопрацювань

Відомий постачальник запчастин для автомобілів Jeep компанія Quadratec у цьому році святкує своє 30-річчя. Подарунок засновнику, Теду Венцу III, обраний відповідний. Ним став новий Wrangler JL, стилізований під Wrangler YJ Sahara зразка 1989 року.

Історія Quadratec почалася з крихітного гаража на південному сході штату Пенсильванія, США. Саме там засновник компанії Тед Венца III закохався у свій Jeep Wrangler YJ Sahara 1989 року і вирішив зайнятися продажем запчастин та аксесуарів для позашляховиків. Любов до машини передалася дітям. І коли вони виросли, то вирішили зробити батькові крутий подарунок і побудувати до 30-річчя створеної ним фірми унікальний Jeep Wrangler YJL Sahara.

Це цікаво: Представлено оновлену Tesla Model S: 1034 кінські сили й 840 кілометрів автономного ходу

Основою позашляховика став дводверний Wrangler JL 2020 року. Його пофарбували у такий же колір, що й був у машини 1989 року, але попередньо ґрунтовно перекроївши. І найбільш помітна зміна – це, звичайно ж, фари: вони стали квадратними, як у машин серії YJ, і тепер вмонтовані у нову решітку радіатора. Передній бампер теж виконаний з відсиланням на Wrangler YJ, доповнений двома буксирувальними гаками та світлодіодними прожекторами на 5000 люменів кожен.

Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445323
Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445321

Алюмінієві крила Rock Slide Engineering з інтегрованими поворотниками та ходовими вогнями дозволили встановити на позашляховик легкосплавні колеса Quadratec CJ Retro з 37-дюймовими шинами Mickey Thompson Baja Boss – з заводу йдуть максимум 33-дюймові. На капоті є спеціальна петля для кріплення лобового скла, що відкидається, а двірники зафіксовані у тому положенні, як вони були у Wrangler YJ. Пороги захищають підніжки Quadratec QRC, замість оригінальних дверей встановлені фірмові трубчасті.

Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445320
Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445319

Ззаду – нові ліхтарі (вони світлодіодні, але формою нагадують оптику Wrangler YJ) і плоский бампер. Горловина для заливання палива переїхала з лівого борту і тепер ховається під номерним знаком, як у старих Jeep. По центру дверей багажника встановлено кріплення для запаски TeraFlex Alpha HD з додатковим стоп-сигналом і камерою заднього виду.

Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445318
Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445325

У салоні Jeep Wrangler YJL Sahara можна побачити крісла з інтегрованими підголівниками та закріпленими на спинках сумками для різного дріб'язку. Центральне місце на передній панелі займає медіасистема Alpine X409-WRA-JL з захищеним від води та пилу за стандартом IP53 з 9-дюймовим дисплеєм. Другий ряд сидінь демонтований; дах закінчується встановленими під кутом у 45 градусів масивними трубами.

Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445317
Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року - фото 445324

Підвіска позашляховика зібрана на компонентах з набору TeraFlex RT4 Long Arm Suspension Lift Kit: це подовжені важелі, пружини, відбійники, стабілізатори, регульовані амортизатори Falcon 3.5 Adapt і поперечні штанги. Дорожній просвіт збільшений на 90 міліметрів.

Під капотом – бензиновий V6 3.6 Pentastar, поєднаний з восьмидіапазонним автоматом TorqueFlite. У стоці такий двигун розвиває 289 кінських сил і 352 Нм крутного моменту, але на цій машині віддача буде трішки вищою, адже рідний вихлоп замінений на роздвоєний Magnaflow з нержавіючої сталі.

Читайте також: Гіперкар SSC Tuatara таки зумів побити рекорд швидкості: відео

Джерело: Motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • 10:50
  • 130
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 941
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2784425
Загрузка...
Новини