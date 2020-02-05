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Американець отримав 55 тисяч листів одночасно
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Жителю американського міста Твінсбург, штат Огайо, Дену Кейні одночасно прийшли 55 тисяч листів від компанії, в якій він хотів взяти кредит на навчання для своєї дочки.
Працівники пошти подзвонили Кейну і попросили його самостійно забрати таку кількість кореспонденції, оскільки вони самі впоратися не зможуть. У поштовому відділенні американця чекали 79 коробок по 700 листів в кожній. Йому довелося все вивозити два рази.
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Як виявилося, всі листи прийшли від компанії College Ave Student Loans, в яку Кейн звернувся в надії взяти кредит на навчання для дочки. За роз'ясненнями чоловік звернувся до керівництва фірми. Ті повідомили, що стався збій комп'ютерної програми, яка займається обробкою інформації щодо відправлень поштою.
В College Ave Student Loans заявили, що готові забрати таку кількість листів і надати Дену Кейні компенсацію за завдані незручності.
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