Американець отримав 55 тисяч листів одночасно

Жителю американського міста Твінсбург, штат Огайо, Дену Кейні одночасно прийшли 55 тисяч листів від компанії, в якій він хотів взяти кредит на навчання для своєї дочки.

Працівники пошти подзвонили Кейну і попросили його самостійно забрати таку кількість кореспонденції, оскільки вони самі впоратися не зможуть. У поштовому відділенні американця чекали 79 коробок по 700 листів в кожній. Йому довелося все вивозити два рази.

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Як виявилося, всі листи прийшли від компанії College Ave Student Loans, в яку Кейн звернувся в надії взяти кредит на навчання для дочки. За роз'ясненнями чоловік звернувся до керівництва фірми. Ті повідомили, що стався збій комп'ютерної програми, яка займається обробкою інформації щодо відправлень поштою.

В College Ave Student Loans заявили, що готові забрати таку кількість листів і надати Дену Кейні компенсацію за завдані незручності.

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