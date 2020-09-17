Американці створили футуристичний електричний позашляховик

Американська компанія Vanderhall, відома створенням трициклів на електротязі, показала відеотизер свого першого повністю електричного позашляховика – Navarro. Дебютна чотириколісна модель вийде на ринок у 2021 році.

Як і більшість трициклів Vanderhall, перший позашляховик компанії отримає повністю електричну силову установку.

Це цікаво: Mercedes-Benz представив водневу вантажівку: одної заправки вистачить на 1000 км ходу

Її характеристики поки невідомі, проте за чутками, за основу чотириколісного автомобіля може бути взята модель Edison, яка оснащується двома електромоторами й акумуляторною батареєю на 28,8 кіловат-години. Трицикл здатний проїжджати на одній зарядці близько 320 кілометрів. До "сотні" модель розганяється за 4,4 секунди.

Оскільки чотириколісний позашляховик на електротязі буде значно важчим за трицикл, не виключено, що рухатиметься від завдяки потужнішій силовій установці. Крім того, на відміну від передньопривідних трьохколісних моделей, Navarro, швидше за все, оснастять системою повного приводу.

На опублікованому відео можна відзначити, що з двома дверима позашляховик отримає жорсткий дах, а також невеликий простір у задній частині кузова, який може бути використаний як для розміщення пасажирів, так і задля зберігання багажу. Крім того, на тизері Navarro представили з прозорими дверима і позашляховими шинами.

Очікується, що перший електричний позашляховик Vanderhall Navarro дебютує вже у наступному році. Якщо все пройде вдало, у серію модель запустять у 2022-му.

У жовтні минулого року компанія Vanderhall представила оновлений автоцикл Carmel. Спорткар ручної роботи отримав 203-сильний бензиновий двигун, який дозволяє моделі розганятися до "сотні" за 4,5 секунди – швидше, ніж Ford Mustang з п'ятилітровим мотором.

Читайте також: Toyota Yaris – перша машина, яка пройшла краш-тест за новими правилами: що змінилося