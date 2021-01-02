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Амазонські ліси можуть незабаром перетворитися та посушливу рівнину: прогноз учених

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Що чекає незабаром на ліси Амазонки - фото 1
Що чекає незабаром на ліси Амазонки

До 2064 року тропічні ліси Амазонки перетворяться на суху рівнину, на якій ростимуть тільки рідкісні чагарники. Це прогноз Роберта Вокера, професора Університету Флориди, який він зробив, проаналізувавши усі недавні дослідження.

Це відбудеться не тільки через кліматичну кризу, а й через масштабну вирубку лісів. Крім того, місцеві фермери часто підпалюють ліси, щоб звільнити територію для сільськогосподарських цілей.

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Люди не дуже турбуються про біологічне різноманіття та навколишнє середовище, коли їм доводиться думати про те, як не залишитися голодними, – зазначає Вокер.

Амазонські ліси можуть незабаром перетворитися та посушливу рівнину: прогноз учених - фото 441673
Через кілька десятків років ліси Амазонки можуть стати посушливими рівнинами

Тропічні ліси Амазонки уже переживали періоди посухи та пожеж, але з роками вони стають все довшими. Тож лісові масиви просто не встигають відновлюватися.

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Джерело: Science Alert
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