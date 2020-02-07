Amazon випустить 100 тисяч футуристичних екофургонів: фото

Компанія Amazon вирішила виготовити 100 000 електричних фургонів для доставки в рамках своїх політики в боротьбі зі змінами клімату.

Для виготовлення великого замовлення Amazon співпрацює з компанією Rivian, яка займається виготовлення електричних транспортних засобів.Такий крок вписується в стратегію компанії, яка взяла на себе зобов'язання в рамках Паризької кліматичної угоди.

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Amazon розробляє 100000 звичайних електронних фургонів для доставки. Найбільше замовлення в історії, – йдеться в повідомленні.

Так, компанія зобов'язалася до 2040 року припинити викидувати в повітря вуглекислий газ і до 2030 перейти на електрику з відновлюваної енергетики. Відзначається, що самі фургони будуть виготовлені в трьох розмірах. В електричному автомобілі будуть встановлені кілька функцій таких, як автоматичне гальмування в аварійному режимі, допомога в утриманні рух на одній смузі.

Також в кожному фургоні буде доступний голосовий асистент Alexa. У компанії планують почати доставляти клієнтам перші пакети на початку 2021 року. Вже на початку 2022 на вилицях має з'явитися 10 000 таких автомобілів, а до 2030 року – 100 000.

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