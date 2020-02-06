Jeep Gladiator підготували для підкорення пустель

На виставці в Чикаго дебютувала особлива модифікація пікапа з промовистою назвою Mohave. Пікап підготували до тяжких дорожніх умов. А сам виробник обіцяє, що оновлена версія Gladiator припаде до душі тим, хто мріяв бодай колись підкорити пустелю.

Цікаво, що зміни, які зазнав Jeep Gladiator у процесі появи версії Mohave, в основному сконцентровані в підвісці. У ній, наприклад, з'явилися амортизатори Fox з виносними резервуарами, дорожній просвіт пікапа майже досяг 300 міліметрів, а колія збільшилася на 13 міліметрів.

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Стверджується, що водночас пікап пережив посилення рами й отримав "суворіші" мости. Крім того, вже на заводі Gladiator забезпечать 17-дюймовими колісними дисками з 33-дюймовою позашляховою гумою Falken Wildpeak (опціонально доступний грязьовий варіант тих же покришок).

Ще одне нововведення – режим водіння Off-Road Plus, який крім впливу на перемикання передач, чутливість педалі газу та систему контролю тяги дозволяє ще й блокувати задній диференціал при русі на високих швидкостях.

Отримав "пустельний" пікап і захист днища, суттєві пороги, а також новий капот з повітрозабірником. Утім, під ним ховається стандартний 3,6-літровий V6, що розвиває в американській специфікації 285 к.с. і 353 Нм крутного моменту. Працює він або з шестиступінчастою механікою, або з 8-діапазонним автоматом, а систему повного приводу з двоступеневою раздаткою встановлять за замовчуванням.

Крім того, у Gladiator і Wrangler з'явилося виконання High Altitude, яке акцентується на комфорті інтер'єру. Основні відмінності – обробка шкірою передньої панелі і дверних карт, мультимедійна система з навігацією і 8,4-дюймовим монітором, а також світлодіодна оптика і 20-дюймові колісні диски.

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