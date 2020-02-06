Nissan Leaf без водія здійснив рекордний пробіг Британією

Електричний Nissan Leaf, оснащений автопілотом і системою машинного зору, зробив найтриваліший для Великої Британії автономний пробіг. Машина побудована у рамках державного проєкту HumanDrive, мета якого – розробка безпілотних систем, здатних сприймати навколишній світ як людина.

Консорціум HumanDrive очолює європейський підрозділ Nissan, а його членами також є державне агентство з інновацій Innovate UK, Hitachi Europe і спеціалізується на автомобільних технологіях фірма SBD Automotive.

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Побудований ними безпілотник на базі Leaf обладнаний GPS, радаром, лідаром і декількома камерами, що дозволяють обчислювальній платформі "бачити світ" і приймати відповідні рішення. Життєздатність технології довів 370-кілометровий пробіг Grand Drive з технічного центру Nissan у Кранфілді до заводу у Сандерленді.

Під час поїздки дослідники відпрацювали кілька типових для британських доріг сценаріїв: виїзд на заміські траси, на яких немає розмітки, проїзди через перехрестя, кругові розв'язки та виїзди на швидкісні магістралі.

Крім того, на закритих полігонах Nissan випробував систему машинного навчання, яка працює в реальному часі: ґрунтуючись на попередніх поїздках і знайдених рішеннях, вона створює масив даних, куди звертається у разі виявлення "схожих сценаріїв".

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