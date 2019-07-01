Amazon може вийти на український ринок

Комерційна платформа Amazon з часом може отримати офіційне представництво в Україні. Саме це й дозволить їй повноцінно вийти на наш ринок.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян побував з робочим візитом у США, де зустрівся з керівником Поштової служби США.

Під час зустрічі Омелян заявив, що Україна готова до співпраці з Amazon. Натомість відкритим залишається питання про безперешкодну пряму доставку товарів зі Сполучених Штатів.

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Українці замовляють товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням лишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon – найбільшу у світі за обігом компанію, що продає товари та послуги через інтернет, до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки, – заявив міністр.

Міністр інфраструктури запропонував американській стороні укласти та підписати договір між Поштовою службою США й Укрпоштою, який би суттєво спростив механізм взаємодії, забезпечив би прийнятні тарифи, а також гарантував високий рівень сервісу для американських продавців.

На пропозицію Омеляна керівництво Поштової служби США відреагувало позитивно, а також зазначило, що найближчим часом займеться розглядом цього питання.

Якщо все вдасться, то є ймовірність, що Amazon повноцінно прийде на український ринок, що дозволить нашим землякам економити гроші на покупках з-за кордону. Утім, ми нагадаємо, що з 1 липня в Україні ввели новий податок на посилки з-за кордону. Тепер потрібно буде платити ПДВ і мито, якщо оголошена вартість перевищуватиме 100 євро. Детальніше читайте тут.

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