На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Amazon може вийти на український ринок
-
- 16
Комерційна платформа Amazon з часом може отримати офіційне представництво в Україні. Саме це й дозволить їй повноцінно вийти на наш ринок.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян побував з робочим візитом у США, де зустрівся з керівником Поштової служби США.
Під час зустрічі Омелян заявив, що Україна готова до співпраці з Amazon. Натомість відкритим залишається питання про безперешкодну пряму доставку товарів зі Сполучених Штатів.
Актуально: Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
Українці замовляють товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням лишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon – найбільшу у світі за обігом компанію, що продає товари та послуги через інтернет, до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки, – заявив міністр.
Міністр інфраструктури запропонував американській стороні укласти та підписати договір між Поштовою службою США й Укрпоштою, який би суттєво спростив механізм взаємодії, забезпечив би прийнятні тарифи, а також гарантував високий рівень сервісу для американських продавців.
На пропозицію Омеляна керівництво Поштової служби США відреагувало позитивно, а також зазначило, що найближчим часом займеться розглядом цього питання.
Якщо все вдасться, то є ймовірність, що Amazon повноцінно прийде на український ринок, що дозволить нашим землякам економити гроші на покупках з-за кордону. Утім, ми нагадаємо, що з 1 липня в Україні ввели новий податок на посилки з-за кордону. Тепер потрібно буде платити ПДВ і мито, якщо оголошена вартість перевищуватиме 100 євро. Детальніше читайте тут.
Читайте також: Коли парламентські вибори в Україні 2019: дата дострокових виборів до ВР
-
17:475 вагомих причин їсти сливи щодня
-
17:22Amazon може вийти на український ринок
-
16:51Не все так однозначно: США таки не знімуть всі обмеження з Huawei
-
16:38У Києві запустили лімузин, який плаває по річці
-
16:23Науковці назвали ще один корисний спосіб боротьби з ожирінням
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:10Реєстрація електронних кабінетів вступників: як правильно подати заяву
-
15:54Як подорожують мешканці європейських країн: цікаве дослідження
-
15:33Нову рекламу AirPods зняли в Києві: ефектне відео
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
15:00Кабачкова ікра на зиму: рецепти консервації в домашніх умовах
-
14:53Маслкари Dodge Challenger і Charger стануть гібридами
-
14:30Кохана Віктора Павліка відповіла на критику хейтерів у мережі
-
14:14Apple відкликає ноутбуки MacBook Air 2018 року: у чому причина
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:55Київський викладач показав рекордну шпаргалку
-
13:29Американка розкрила секрет ідеальних фото
-
12:50У Пекіні представили віртуального суддю зі штучним інтелектом
-
12:26Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
11:40У мережі розкритикували найбезглуздіше фото Каменських
-
11:17У Китаї випустили копію iPhone XI Max до його релізу
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
10:19Олександр Пономарьов розчулив мережу архівним фото
-
09:47Google Maps буде повідомляти про завантаженість автобуса і поїзда
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
15:00Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання