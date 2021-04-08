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alyona alyona випустила новий альбом Галас: слухайте нові пісні реперки
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Зірка українського репу alyona alyona презентувала свій другий альбом "Галас", який вже встиг привернути до себе неабияку увагу. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо Maximum.
Alyona Alyona потішила шанувальників новою платівкою під назвою "Галас", яка вийшла рівно через 2 роки після дебютного альбому "Пушка", передає Радіо Maximum. Деякі треки слухачі вже могли почути раніше, серед них "Шалом" з німецьким репером українського походження Olexesh, "Дим" з польським репером Żabson, а також "Галас" з канадським репером DAX.
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Промо до виходу альбому також вийшло не менш яскравим, аніж він сам, адже Альона Савраненко (справжнє ім'я alyona alyona) опублікувала серію ефектних колажів, на яких відтворювала знімки відомих зірок. На більшості кадрів, виконавиця позує майже без одягу, викликаючи той самий "галас". Зацінити альбом на різних платформах можна за цим посиланням.
Всього до платівки увійшло 15 треків:
- Назавжи ваша
- Шалом
- Shalom (з Olexesh)
- Galas (з Dax)
- Pappi Pappi (з Yoss Bones)
- Тихо діти сплять
- Calling (з Sexton)
- Читаю реп
- Perly (з ECKO)
- Заплутались (з KRUTЬ)
- Bro (з Noga Erez)
- Dym (з Żabson)
- Глибина (з MONATIK)
- Rayon (з Fatbelly)
- Стержень (з KALUSH, OTOY, Білий Бо і Шершень)
- Колискова
Alyona Alyona – Галас, слухати альбом онлайн:
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