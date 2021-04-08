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alyona alyona роздягнулася для нової голої пародії: пікантні фото (18+)

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alyona alyona - фото 1
alyona alyona / instagram

Відома українська реперка alyona alyona продовжує дивувати шанувальників сміливими фотосесіями. На цей раз зірка повторила образ американської співачки і актриси Ліззі.

Так, alyona alyona опублікувала в Instagram пікантний кадр, на якому вона позувала повністю голою, прикривши тіло українським прапором. У такому ж образі, колись знялася й американська артистка Ліззі. На знімку вона постала без одягу з американським прапором.

До слова: alyona alyona розбурхала підписників зухвалим фото топлес

"Коли починають вимірювати обсяги патріотизму – я чую шум. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?" – поцікавилася реперка у підписників.

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