Alyona Alyona увійшла до ТОП-15 європейських артистів, яких треба знати

Видання The New York Times назвало 15 найцікавіших молодих виконавців з Європи. До рейтингу видання увійшла українська реперка Alyona Alyona.

Автори списку рекомендують додати до плейлиста пісні артистів з Грузії, Туреччини, Франції, Швеції, Португалії та інших країн.

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Україну в списку представляє реп-виконавиця Alyona Alyona. Коротку замітку про неї написав Джозі Тадеус-Джонс, зазначивши, що вона сподобається тим, хто любить Азіль Бенкс. Також автор статті говорить про те, що попри те, що в Україні популярний російськомовний реп, Альона читає рідною українською.

Нагадаємо, раніше про Alyona Alyona написав американський Vogue. А на початку квітня реперка випустила свій дебютний альбом "Пушка".

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