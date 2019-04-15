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alyona alyona та Alina Pash – Падло: дивіться новий ефектний кліп
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Українські співачки alyona alyona та Alina Pash випустили спільний кліп на пісню "Падло", яка ввійшла в дебютний альбом реп-зірки під назвою "Пушка". Колаборація двох екстравагантних виконавиць варта уваги, дивіться самі!
Режисером кліпу alyona alyona & Alina Pash став французький кліпмейкер Натан Дейзі. Нова відеоробота, за його словами, один із тих образів, які він бачить, коли уявляє наше майбутнє. "Це щось на зразок страшної казки, у якій є те, що ми обов'язково повинні зрозуміти для себе", – додав він.
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У кліпі "Падло" знялися чимало українських зірок, впізнати яких не так легко через костюми. Серед них – учасники гурту "АГОНЬ", MC Fame і блогерка Марія Оз, відома в інстаграмі як "dukhovnoe_litso". "Хто там сказав на мамку падло?!" Дізнайтеся у відео!
Дивитися онлайн кліп alyona alyona & Alina Pash – Падло:
Кліп "Падло" починається із закадрового тексту, який начитує Ніна Матвієнко:
"У 2049 році в патріархальному Чорнобидлограді раптом починають пропадати чоловіки… У той самий час в граді засновують таємний рух Бестії-берегині. В їхніх темних підвалах важко працюють викрадені чоловіки. Вони повинні допомогти бестіям отримати магічний дар "птиці долі". Та, хто отримає цей дар, – стане Обраною. І тільки їй буде призначено отримати безмежну жіночу волю, щоби зробити світ кращим".
"У кожного із нас – свій шлях, яким ми йдемо. На цьому шляху є перешкоди, бар'єри, підйоми і падіння, які допомагають нам отримати найцінніше – досвід. Цей досвід із року в рік, із покоління в покоління передавали нам наші предки. Саме завдяки унікальності цього досвіду ми сьогодні – ті, хто ми є", – прокоментувала прем'єру alyona alyona.
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