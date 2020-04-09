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Alyona Alyona станцювала у прозорому вбранні разом з хлопцем

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Alyona Alyona - фото 1
Alyona Alyona / instagram

Реперка Alyona Alyona сексуально рухається біля свого бойфренда в прозорій накидці, а потім одягає її на хлопця. Дивіться відео!

Українська популярна реп-виконавиця приєдналася до челенджу Flip the Switch, станцювавши у відвертому вбранні. Роликом зірка поділилася на сторінці в Instagram.

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На кадрах співачка в чорному боді і червоній прозорій накидці танцює біля свого хлопця. Чоловік знімає танець на телефон у відображенні в дзеркалі. Потім пара міняється одягом, і вже чоловік еротично танцює біля співачки у її відвертому вбранні.

Реперка написала, що буде блогером в тренді, поки не відновиться концертна діяльність. Також Alyona Alyona запитала, чи личить її хлопцю Віктору червоний колір.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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