Коли поліція має право зупинити ваш автомобіль: 10 випадків

Зупинити ваше авто на дорозі з метою "перевірки документів" поліція не має права. У законі вказано всього 10 конкретних причин, через які патрульні можуть зупиняти водіїв.

Законом чітко визначені підстави зупинки автомобіля, повідомили юристи компанії "Дорожній Адвокат".

ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Ось у яких 10 випадках поліція може зупинити ваше авто:

якщо водій порушив Правила дорожнього руху;

якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля;

якщо водій або пасажири причетні до вчинення ДТП чи іншого правопорушення;

якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;

якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка;

якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;

порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигналів;

наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження іншим особам.

Усі інші підстави для зупинки є незаконними. При цьому поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки з її детальним описом. Ця підстава повинна бути однієї із 10 перелічених вище. Якщо поліцейський назвав підставу, якої нема у переліку, то зупинка є безпідставною!

Якщо зупинка є безпідставною, то всі подальші дії інспектора є також неправомірними. Відтак, будь-яке виявлене порушення та штраф можна легко скасувати через суд. Як доказ для суду бажано мати аудіо- або відеозапис розмови з поліцейським.

Читайте також: В Україні збільшать один зі штрафів для водіїв