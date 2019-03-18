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Коли поліція має право зупинити ваш автомобіль: 10 випадків

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Водія можуть зупинити лиш у 10 випадках - фото 1
Водія можуть зупинити лиш у 10 випадках

Зупинити ваше авто на дорозі з метою "перевірки документів" поліція не має права. У законі вказано всього 10 конкретних причин, через які патрульні можуть зупиняти водіїв.

Законом чітко визначені підстави зупинки автомобіля, повідомили юристи компанії "Дорожній Адвокат".

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Ось у яких 10 випадках поліція може зупинити ваше авто:

  • якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
  • якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля;
  • якщо водій або пасажири причетні до вчинення ДТП чи іншого правопорушення;
  • якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;
  • якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;
  • якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка;
  • якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;
  • якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;
  • порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигналів;
  • наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження іншим особам.

Усі інші підстави для зупинки є незаконними. При цьому поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки з її детальним описом. Ця підстава повинна бути однієї із 10 перелічених вище. Якщо поліцейський назвав підставу, якої нема у переліку, то зупинка є безпідставною!

via GIPHY

Якщо зупинка є безпідставною, то всі подальші дії інспектора є також неправомірними. Відтак, будь-яке виявлене порушення та штраф можна легко скасувати через суд. Як доказ для суду бажано мати аудіо- або відеозапис розмови з поліцейським.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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