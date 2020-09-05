Alina Pash могла стати учасницею групи KAZKA: інтерв'ю з Машею Єфросиніною

Представниця української hip-hop сцени Alina Pash у відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла, як відомий український продюсер Юрій Нікітін запрошував співачку в групу KAZKA.

"У мене була пропозиція Нікітіна бути учасницею групи KAZKA. І водночас мені надійшли пропозиції брати участь в одному андеграундному колективі, який був не такий популярний, як проєкти Нікітіна. Це група "Двоє", що раніше була відома, як "Гірчиця". Це все сталося паралельно, і я все-таки віддала перевагу другій пропозиції. Незабаром все це переросло в Alina Pash", – розповіла співачка в програмі Іспит.

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Артистка додала, що навіть приходила в офіс до продюсера і починала вести переговори про її участь в колективі.

"Вони мені показали пісню "Свята" і тоді я подумала: "Вау! Український поп, який мені подобається". Але мені важливо щоб мені подобалося те, що я роблю і хто мене оточує. Я не хочу, щоб мені вказував якийсь дядько, що мені говорити і як вести свою сторінку в Instagram", – зазначила Alina.

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