Аквамен: Ембер Херд покрасувалась у екстравагантному платті

32-річна актриса Ембер Херд вийшла на червону доріжку в розкішній сукні.

У новому фентезійному фільмі "Аквамен" зірка грає Меру, володарку моря.

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Ембер Херд вийшла на червону доріжку у платті з водоростями і черепашками. На голові блондинки красувався хитромудрий головний убір, що нагадує шапочку для плавання, або тюрбан. "Родзинками" сукні є її глибокий виріз на спині (відкриває татуювання Ембер, у тому числі і цитату чилійського поета Пабло Неруди) і довгий пишний шлейф.

Днями у мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Аквамен", який невдовзі стартує у кінотеатрах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

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