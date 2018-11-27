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Аквамен: Ембер Херд покрасувалась у екстравагантному платті

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На голові блондинки красувався хитромудрий головний убір - фото 1
На голові блондинки красувався хитромудрий головний убір / YouTube

32-річна актриса Ембер Херд вийшла на червону доріжку в розкішній сукні.

У новому фентезійному фільмі "Аквамен" зірка грає Меру, володарку моря.

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Ембер Херд вийшла на червону доріжку у платті з водоростями і черепашками. На голові блондинки красувався хитромудрий головний убір, що нагадує шапочку для плавання, або тюрбан. "Родзинками" сукні є її глибокий виріз на спині (відкриває татуювання Ембер, у тому числі і цитату чилійського поета Пабло Неруди) і довгий пишний шлейф.

Ембер Херд покрасувалась у екстравагантному платті - фото 291574

Ембер Херд покрасувалась у екстравагантному платті - фото 291575

Ембер Херд покрасувалась у екстравагантному платті - фото 291576

Ембер Херд покрасувалась у екстравагантному платті - фото 291577

Днями у мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Аквамен", який невдовзі стартує у кінотеатрах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: lipstickalley
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